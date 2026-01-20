島根県は2月24日、「しまね企業ディスカバリー」を「くにびきメッセ」(島根県松江市)小ホールで開催する。しまね企業ディスカバリー○企業とゲームを通じて交流就職活動前の学生と島根県内企業が参加するゲーム型交流イベントが開催される。開催時間は13:00〜16:15、受付は12:40からとなる。参加費は無料。大学・短大・専門学校など最終学年を除くすべての学生を対象としている。同イベントでは、オリジナルのボードゲームを通じて