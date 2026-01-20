Terra Drone（テラドローン）は1月19日、宮城県石巻市とクマ出没時の被害防止に関する協定を結ぶ企業に対し、自社開発の「クマよけスプレー搭載ドローン」の提供および運用支援を開始したことを発表した。人身被害が増加する一方で、ハンターの減少や、警察・自衛隊など既存の関係機関によるクマ対策の制約により、対応体制の強化や地域社会の安全確保が課題となっている。人を介さず遠隔からドローンを活用してクマを追い払う即効