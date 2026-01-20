阪神は２０日、ドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２＝創価大）が１９日に病院を受診し、右脚の肉離れと診断されたことを発表した。立石は１７日のランメニュー中に下肢の張りを訴えて練習を途中離脱していた。この日の新人合同自主トレにも姿を見せず、今後は様子を見ながら別メニュー調整となる。ルーキーイヤーの目標に「２桁本塁打」を掲げ、２月１日に始動する沖縄春季キャンプでは、藤川球児監督（４５）からド