CAREER FOCUSは1月19日、公開統計を基に「キャリアチェンジの最適年齢」を分析したレポートを発表した。○転職成功者の平均年齢は「32.7歳」doda(パーソルキャリア)の公開データでは、2024年の転職成功者の平均年齢は32.7歳(男性33.6歳/女性31.2歳)で、2022年32.2歳→2023年32.4歳→2024年32.7歳と2年連続で上昇している。同データの年齢構成(2024年)では、25〜29歳:36.7%、30〜34歳:23.1%が上位を占める。この分布から、キャリア