日清オイリオグループは2月27日、春の新商品を発売する。6アイテムのうち5アイテムが、市場拡大が続いているこめ油関連の商品となっている。紙パックを追加するとともに、キャノーラ油をブレンドした大容量タイプを投入する。こめ油をベースとしたドレッシング2品と、炊飯前に加えことでご飯をおいしく炊けるこめ油もそろえた。オーガニックのオリーブ油も新発売する。また、同社のホームページの「わくわくレシピ」では、新商品を