7人組新人ボーイズグループNAZE（ネイズ）が、正式デビュー前としては異例の注目を集めている。NAZEは、日本の人気コスメブランドや大手外食企業グループから相次いでラブコールを受け、グローバルでの存在感を広げている。【写真】NAZE（ネイズ）、日本で知名度UP！1月20日、所属事務所C9エンターテインメントは「NAZEが、スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニーの時短コスメシリーズ『サボリーノ（SABORINO）』、日