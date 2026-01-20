Ｊリーグは２０日、Ｕ―１８Ｊリーグ選抜（Ｊクラブのアカデミーチームに所属する選手から選抜して構成）と、日本高校サッカー選抜（第１０４回全国高校サッカー選手権大会の優秀選手を中心に選抜して構成）による親善試合「ＮＥＸＴＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＭＡＴＣＨ２０２６」を２月１１日にニッパツ三ツ沢球技場にて開催することを発表した。２０１０年以降毎年開催され、今回が１７度目。昨年までは「ＦＵＪＩＦＩＬＭ