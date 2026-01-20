カブス・今永昇太投手（３２）が２０日、高知市内で中日・金丸夢斗投手らとの自主トレを公開。午前９時から約３時間汗を流し、練習後に報道陣の取材に応じた。知人を通じて紹介された金丸とは今回初めて一緒にトレーニングを行った。ルーキーイヤーの昨季に２勝６敗、防御率２・６１を残した２２歳左腕に対し「体が思っていたより一回り小さかったけども、柔らかさとかは群を抜いている。去年の日本での試合も少し見てたので、