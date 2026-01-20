Ｊ３福島は２０日、キャンプ中の静岡・御前崎市内で練習。今季新加入し、５季ぶりのＪ復帰となった元日本代表の「カズ」ことＦＷ三浦知良（５８）が精力的に走り回っている。「ここまで順調に来ている」と言うように、パスゲームでは球際で激しく競り、午前練習の最後に行われた４対４のミニゲームではゴールも決めた。５チームのリーグ戦で順位を争っており、最下位を免れることにもつながって「よかった」と振り返った。カ