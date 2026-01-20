カブス・今永昇太投手（３２）が２０日、高知市内で中日・金丸らと自主トレを公開。午前９時から約３時間汗を流し、練習後に報道陣の取材に応じた。ワールドシリーズ制覇に向け、大きな壁となるのがドジャース。２連覇中の王者には今オフ、カブスの主砲タッカーが移籍したことで今季は敵になる。地区は違うが、同じナ・リーグということもあり、今季もレギュラーシーズンから６試合が組まれている。大谷翔平投手（３１）に対し