私はイズミ。夫のリョウと子どもたち3人がいます。私たち家族は義実家で二世帯同居中です。しかしリョウの妹・マリカさんが結婚してから、頻繁に義両親を訪ねてくるようになりました。もとは一軒家なので、お互いの気配は筒抜け。そのたびに気を遣います。そして私たちが耐えつづけて2年近く……。義両親にも約束を破られてしまい、私たち家族がないがしろにされているのは明白です。リョウは最終的に「俺たちは出ていくよ」と言い