「福岡県筑紫野市の住宅街にある防衛省用地に、戦国時代の山城跡があると聞いた。どんなものか知りたい」。西日本新聞「あなたの特命取材班」に調査依頼が寄せられた。確かに「米(こめ)噛(かみ)城」という城跡があるようだ。今も昔も、軍事的に重要な地形「緊要地」なのだろうか。現地に向かった。（坂本信博、宮崎真理子）