2D探索アクションの金字塔「メトロイド」を、主観視点のシューティングで再構築した新シリーズとして2003年にリリースされた『メトロイドプライム』。同作では「メトロイド」らしい徐々に行動範囲の広がる探索要素を主軸に、サムス・アランのヘルメットバイザーを通した新たな遊びを実現し、シリーズの伝統を3Dに落とし込んだ傑作として評価された。2007年にWiiで発売された第3作以降、新作の途絶えた同シリーズだったが、20