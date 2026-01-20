静岡県御前崎市にある浜岡原発の再稼働審査で中部電力が不正にデータを操作していた問題で、中部電力の林欣吾社長が1月20日、静岡県庁に鈴木康友知事を訪ねて謝罪しました。 【写真を見る】中部電力社長が静岡県知事に謝罪 浜岡原発データ不正発覚後初 知事「積み上げた信頼損なった」＝静岡県庁 1月上旬の問題発覚後、中部電力の林社長が20日、初めて鈴木知事のもとを訪れ、頭を下げました。 ＜中部電力 林欣吾社