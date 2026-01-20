高市総理による衆議院の解散の表明と選挙日程が明らかになり、広島市内の印刷所では投票用紙の印刷が始まりました。 広島市内の印刷所で２０日から始まったのは衆議院選挙小選挙区の投票用紙、約２３０万枚の印刷です。 県選管によると今回の衆院選では準備期間が短かったため、紙の手配や印刷業者との調整に追われたとしています。 県選挙管理委員会事務局 酒井賢児事務局長「県民のみなさまの声や思いを国政に届ける貴重な機