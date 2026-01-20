2026年1月20日は二十四節気の一つ「大寒」です。浜松市の天竜川では毎年恒例の「大寒みそぎ」が行われました。 【写真を見る】大寒 天竜川で「みそぎ」若手神職ら25人、水温7℃の川に入り身を清め心と体鍛える＝浜松市中央区 天竜川で行われる大寒みそぎ。静岡県西部の若手の神職らが、大寒の日に川に入って身を清め、心と体を鍛えます。 20日は25人が参加し、船をこぐような動作の「鳥舟神事」で体を温め川に入りました。 20