１９日夜、広島市中区のマンションで住人の男性が訪ねてきた男らに棒のようなもので殴られけがをしました。犯人は現在も逃走中です。 午後９時１０分ごろ、中区のマンションで「１階エントランスが血まみれで、男が走って西の方に立ち去った」と付近の住民から通報がありました。 警察によりますとここに住む３０代の男性が訪問してきた複数の男に棒のようなもので殴られ、その後近くの店舗に逃げ込んで助けを求めたということで