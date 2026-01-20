発達した低気圧の影響で、北海道内では日本海側南部を中心に雪や風が強まっていて、吹雪による交通障害などに警戒が必要です。強い風で路面の雪が巻き上がっています。江差では１月２０日午前９時ごろ、最大瞬間風速２５．３メートルの暴風となっているほか、道内各地で強風となっています。小樽市では隣の車線が見えにくいほど雪が強まっていました。交通にも影響が出ています。ＪＲ北海道はすでに特急４本を含む１３本の運