フジテレビ系「ぽかぽか」が２０日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。この日のゲストは、昨季限りでＤｅＮＡの監督を退任した三浦大輔氏。三浦氏は、現役時代に投手として活躍。「ハマの番長」の愛称で絶大な人気を誇ったが、打たれたホームランの中で強烈な印象として残っているシーンを聞かれると、２００５年に西武のアレックス・カブレラ選手に打たれた特大ホームランを振り返った。同ホームラン