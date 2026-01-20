茨城県は１９日、新潟県で麻疹（はしか）の発症が確認された４０歳代男性が今月１１〜１２日につくば市内で不特定多数の人と接触した可能性があると発表した。発表によると、男性は９日にせきや悪寒などの症状が出始めたという。１１日は、いずれもつくば市吾妻の「トナリエつくばキュート」のフードコートを訪れ、「ノバホール」のダンスイベント会場にいたほか、「ホテル日航つくば」に宿泊した。翌１２日はつくば市小野崎の