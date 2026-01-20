バスケットボールB1東地区の宇都宮の公式Xが20日に更新され、2月8日投開票の衆議院議員総選挙の開票所として本拠・ブレックスアリーナ宇都宮が使用されるため、同日開催予定だった長崎戦を別日程で行うと発表した。チームは「2/8(日)に衆議院議員総選挙が実施されることが発表されました。同日、ブレックスアリーナ宇都宮が開票所として使用されるため、2/8(日)長崎戦は、同会場で実施することができなくなりました」と発表。