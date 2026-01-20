俳優の小沢仁志が２０日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、かつておやじ狩りにあったことがあると発言し、スタジオを驚かせた。小沢は豪快伝説を聞かれ「昔だよ？おやじ狩りって言葉がはやったことがあった」と切り出し「３０代前半ぐらいだったかな。テレビとかで（おやじ狩りと）言い始めている時に、中野歩いている時に『ちょっとおじさん金貸してよ』って、３人ぐらいがきた」という。これにはハライチ岩井勇気が「小沢さん