◇米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・グレートアバコ・クラシック第2日（2026年1月19日バハマアバコクラブ＝7296ヤード、パー72） 今季第2戦の第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われたが、日没サスペンデッドとなった。38位で第2ラウンドに臨んだ石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、2ボギーの69で回り、通算4アンダーで暫定17位に浮上した。首位とは4打差。大西魁斗（27＝フリー）は16ホールを消化し、3アンダーで同26