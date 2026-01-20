ROTTENGRAFFTYが次の通り発表しました。【映像】ドラマー・HIROSHIが活動休止（全文）「ROTTENGRAFFTYよりお知らせ」「いつもROTTENGRAFFTYを応援頂きまして、誠にありがとうございます。Dr．／HIROSHIに関しまして、以前からアルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており今回長期にわたる治療およびリハビリが必要という判断に至りました。そのため、治療に専念するべく、わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE札幌公演以降の