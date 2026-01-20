【モデルプレス＝2026/01/20】ダンス＆ボーカルグループ・EXILEのAKIRAが、20日に放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」（月曜〜金曜あさ9時50分〜）にVTR出演。メンバー増員をサプライズ予告した。【写真】EXILE TAKAHIRO、書道パフォーマンスで書いた直筆美文字◆EXILE AKIRA「人数が増えます」サプライズ予告18日に都内で開催された『LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見』に出席したAKIRA。同会見で「世間の皆さんやファン