日本海側中心に平地を含めて大雪おそれ 気象庁は20日、「大雪に関する全般気象情報」を発表しました。 北日本から西日本にかけて、25日頃まで強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に日本海側を中心に、平地を含めて大雪となるおそれがあります。 では、愛知など東海の太平洋側でも雪が予想されています。しています。 まず、目先の警戒事項です。 北海道地方では、20日は猛吹雪や吹きだまりによる交通障害に警戒してください