コンビニエンスストアからおつまみやズボンを盗んだ疑いで64歳の女が逮捕されました。 薩摩川内警察署によりますと、女はきのう19日午前3時15分ごろ、鹿児島県薩摩川内市のコンビニエンスストアに陳列してあったおつまみやズボンなど4点あわせて3900円分を盗んだ疑いです。 店から通報を受けた警察が防犯カメラの解析などから女を特定し、逮捕しました。 警察の取り調べに対し、女は「盗んだのは間違いない」と犯行を認めている