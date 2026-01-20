先週、西日本から東日本では、最高気温が20℃近くまで達し、3月～4月並みの陽気になり”春先取り”となりました。しかし、今週はこの冬最も長い寒波が襲来する見込みです。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション 上空1500ｍ付近で-6℃以下の寒気は、降るものがあれば平地でも雨ではなく、雪になる目安の寒気です。20日（火）ごろから一気に南下