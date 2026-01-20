ノルディックスキー複合で五輪３大会連続メダルのベテラン渡部暁斗（北野建設）の６度目の五輪代表入りが正式に決まった。２０日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が発表した。渡部暁は昨年１０月の会見では、独特の表現で引退を表明した。昨季２４〜２５年シーズンの途中、古典の「徒然草」の現代語訳を手にする機会があり「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは」という一説に自分の競技人生を投影させたという。「満開の桜