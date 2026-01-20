全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は２０日、ノルディックスキー・ジャンプ女子の２月のミラノ・コルティナ五輪代表に高梨沙羅（クラレ）、丸山希（北野建設）、勢藤優花（オカモトグループ）、伊藤有希（土屋ホーム）の４人が決定したと発表した。１８日に行われＷ杯張家口大会（中国）が終わり、ＳＡＪが、五輪代表決定の基準日とする１９日前の女子の大会はすべて終了した。女子の五輪代表枠は「４」。ＳＡＪが定める派遣基準で、