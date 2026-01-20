首相官邸政府は20日の閣議で、2025年度予算の予備費から481億円を支出することを決めた。重要鉱物の安定確保に向けて企業の鉱山開発・製錬事業の支援に390億円を充てるほか、製薬会社による抗菌薬原薬の備蓄積み増しに71億円を計上した。水産物輸出の多角化支援にも20億円を計上した。中国の輸入規制が長期化していることを踏まえた。今回の支出で予備費の残額は9491億円になる。政府が重要鉱物の安定確保を目指す背景には、高