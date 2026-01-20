林総務相は２０日午前の記者会見で、各都道府県の選挙管理委員会事務局に対し、投開票日や選挙期間中の大雪に備えた準備を行うよう通知したと明らかにした。通知は１９日付。選挙ポスター掲示板が雪に埋もれたり、投票所入場券の発送が遅れたりする恐れがあるためだ。林氏は、総務省選挙部に「降積雪対策対応チーム」を１９日に設けたことも明らかにした。「降雪・積雪に伴い生じうる課題の把握や対応策の検討、関係地域におけ