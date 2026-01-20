タレント神田うの（50）が20日、都内で、女性向けオイル「YURiiRO」の商品リニューアル発表イベントを行った。うのは商品のブランドアンバサダーを務め、日ごろから愛用しているという。うのは07年8月に日拓グループ代表・西村拓郎氏（56）と結婚。結婚式を9回もしている“結婚式マニア”だ。「娘がおなかにいた時が最後（9回目）でした。最初の結婚式は新婚生活を経験していないでやった。その後は、お互いを知って永遠の愛を『