【放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 第1巻】 1月29日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 マイクロマガジンは、月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」にて連載中の「放課後の迷宮冒険者 THE COMIC」第1巻を1月29日に発売する。価格は792円。 本作は異世界と日本を行き来できる高校生、九道晶の異世界スローライフを綴ったゆるふわ異世界マンガ。 1月19日