すき家は、2026年1月20日9時から2月1日23時59分まで、公式アプリ限定で「1月得すきクーポン」第2弾を配信。クーポン対象の2品を紹介します。80円引きは嬉しい...！・いくら丼商品80円引き対象は、いくら丼、メガいくら丼、いくらまぐろたたき丼、いくらハーフ・まぐろたたき丼。80円引きはお得感がありますよね。・Sukiシェイク りんご30円引き人気のシェイクも30円引きで楽しむことができます。どちらのクーポンも1回の会計で