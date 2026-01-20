韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は1月20日、無人機を製作して北朝鮮に飛ばした疑いで民間人が当局の調査を受けている件に関連し、「違法な目的で無人機を北侵させたり、あるいは民間人が北朝鮮地域に無人機を侵入させるなどということはあってはならないことだ」として徹底した真相調査を指示した。【画像】「北朝鮮が羨ましい」大炎上の韓国教育庁ウェブ漫画李大統領はこの日、青瓦台（韓国大統領府）で主宰した国務会議で