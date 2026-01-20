気象台は、午後1時2分に、暴風雪警報を室蘭市、登別市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・室蘭市、登別市に発表 20日13:02時点胆振、日高地方では、20日夕方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□暴風雪警報【発表】20日夕方にかけて警戒風向西・陸上最大風速18m/s■登別市□暴風雪警報【発表】20日夕方にかけて警戒風向西・陸上最大風速18m/s■伊達市