俳優の小沢仁志が２０日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、かつて生き霊に取り憑かれたときの驚き対処法を明かし、スタジオを震わせた。この日は小沢と、元プロ野球選手の三浦大輔氏の仲良しコンビが登場。２人の豪快伝説が明かされた。小沢は「生き霊を気合いで跳ね返した」という、まさに豪快すぎるエピソードを紹介。「実際、ちょっと霊感が強くて。そういうのが飛んでいるのが分かる」といい、ある時「体調がすごい壊れた時