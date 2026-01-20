お笑いタレント劇団ひとり（48）が19日放送のTBS系「令和に足りないテレビ」に出演。“令和にはイントロが足りない”というテーマで議論した。同番組のMCは霜降り明星のせいや。「令和の日本社会に足りないアレコレについて、トークやVTRを交えながら徹底的に追求する超社会派バラエティー」と紹介された。番組のテーマは「令和の曲にはイントロが足りない」というもの。YOASOBIの「夜に駆ける」や、Adoの「うっせえわ」など、イン