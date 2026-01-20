Image: TAKARAJIMASHA,Inc. 「あー、コレ知ってる！」というアレを自宅に。JR東日本の電車に乗る人なら必ず目にしている、だけどほとんど記憶に残らないのが黄緑色地のアナログ時計。改札口付近やホームに設置されているのですが、普通の利用客で、デザインまで憶えている人は少ないかもしれません。あの「駅の時計」が目覚まし時計に宝島から「JR東日本 みどりの駅時計BOOK」が発売されまし