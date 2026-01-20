日本生活協同組合連合会（日本生協連）と日本コープ共済生活協同組合連合会（コープ共済連）は、子育て層への支援強化と生協ブランドのイメージ統一を目指し、新コンセプト「１００か月ＣＯ・ＯＰ」を掲げた合同施策を2026年2月21日(土)より全国で開始します。こども家庭庁が推進する「はじめの100か月の育ちビジョン」に着目し、妊娠前から小学校入学までの約100か月間をサポート。離乳食などの「食」と、予期せぬトラブルに備え