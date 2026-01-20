ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)から、特別なアタッシュケース商品『ANGEL CHAMPAGNE Vintage Eclat Chrome (エクラ・クロメ)』が、2026年2月2日(月)に発売されます。今回登場するのは、Vintageコレクション専用のアタッシュケースとボトルのセット。ブラックで統一された洗練されたデザインと、最高級品としての味わいを兼ね備えた、特別な日にふさわしいプレミアムな一本となっています。 ANGEL CHAMPAGNE「Vintage