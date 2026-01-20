文化放送は２０日、東京・浜松町の同局で定例社長会見を行い、田中博之社長が３月５日に開幕する「第６回ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）の中継に言及した。同局はＷＢＣの準々決勝ラウンド、決勝ラウンド（準決勝、決勝）の３試合を実況生中継することを発表した。実況は、同局の斉藤一美アナウンサーが担当する。大会を巡っては、ネットフリックスが独占放送権を獲得。テレビ地上波での試合放送はないが、