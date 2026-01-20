ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」の期間限定イベント「タマ＆フレンズ POP UP STORE」が、京王百貨店 新宿店にて2026年1月29日(木)から開催されます。懐かしさとかわいさで幅広い世代に親しまれてきた「タマ＆フレンズ」。会場では新商品の先行販売やサンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズが登場するほか、購入特典やグリーティングイベント