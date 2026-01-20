姫路競馬が２０日に開幕。オープニングレースとなる第１レース（サラ４歳以上Ｃ３、ダート１４００メートル）で佐々木世麗騎手（２２）が騎乗した２番人気カイラシ（牝６歳、園田・田中範雄厩舎、父ハービンジャー）が１着となり、２着には塩津璃菜騎手（２０）が乗った９番人気シャルトターク（牝６歳、西脇・野田忍厩舎、父ルーラーシップ）が入線した。兵庫の女性騎手がワンツーを決めたのは昨年１２月３０日の１レース以来