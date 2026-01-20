TCL JAPAN ELECTRONICSから、日本の住環境に合わせたコンパクト設計の「洗濯専用ドラム式洗濯機（TW-DV7A）」が、2026年2月10日(火)より発売されます。グローバル家電ブランドである同社が展開する本製品は、限られたスペースでも設置しやすいスリムなサイズ感に加え、高い洗浄性能と操作性を両立。日常の洗濯を快適にする多彩な機能と、導入しやすい価格帯が魅力のモデルとなっています。 TCL JAPAN ELECTRONICS「洗濯専用ド