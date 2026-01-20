「大学入学共通テスト」で受験生のスマホから試験問題を含む写真が多数見つかったことについて、松本文部科学大臣はきょう、記者会見で、大学などに対して不正行為の防止を徹底するよう求めたことを明らかにしました。大学入試センターによりますと、今月17日と18日に行われた「大学入学共通テスト」では7人の不正行為が見つかりました。このうち、福岡の会場では受験生のスマホから試験場で撮影したとみられる200枚ほどの写真が見