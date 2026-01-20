「大寒」の1月20日、北海道・札幌は寒波の影響で午後から大雪の予報となっている。その札幌の神社で、ある「おみくじ」がXに投稿され、「かわいい」と話題になっている。モデルは“雪の妖精”として親しまれている白い鳥「シマエナガ」。寒いほど羽の中に空気を含んで体を膨らませ、特徴的なモフモフの姿になる。1年で最も寒いとされる「大寒」にあたる日が「シマエナガの日」と認定されていて、それに合わせて20日からおみくじの