ルベン・アモリムを事実上解雇し、マイケル・キャリック暫定監督体制でリスタートを切ったマンチェスター・ユナイテッド。今のところキャリックの指揮は今季終了までということになっており、来季は正式な監督を迎えるとされている。オリバー・グラスナーからトーマス・トゥヘル、カルロ・アンチェロッティまでさまざまな名前が挙げられているが、独『sky sports』は現ドルトムント指揮官ニコ・コバチも候補者リストに名を連ねてい