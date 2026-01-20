LINEヤフーは、LINE公式アカウントを活用し、オーディションの応募受付からファン参加型の投票施策、課金機能による収益化までをLINE上で一気通貫に支援するオーディションプラットフォームの提供を開始した。 同社は、エンタメ分野のオーディション運営において、応募者とのコミュニケーションや応募管理の負荷、オーディションサイトを使っても応募が集まりにくい点、熱量の